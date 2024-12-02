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Ailede Sorumluluk Bilinci Programı Muğla'da Gerçekleşti

Ailede Sorumluluk Bilinci Programı Muğla'da Gerçekleşti
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Muğla İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' programı, kadınlara özel olarak aile sorumluluklarını ve İslam'daki aile kavramını ele aldı. Uzman Vaiz Nesibe Orman, aile içi iletişim ve sorumluluk bilinci üzerine önemli bilgiler sundu.

Muğla İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen 'Değerleriyle Güçlü Ailem: Ailede Sorumluluk Bilinci' konulu program, Müftülük Çok Amaçlı Salonu'nda kadınlara özel olarak gerçekleştirildi.

Programın konuşmacısı olan Muğla Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Sorumlusu Uzman Vaiz Nesibe Orman, aile kavramının İslam'daki yerini ve önemini detaylı bir şekilde ele aldı. Orman, Kur'an-ı Kerim'de geçen aile kavramlarını açıklayarak, aile bireylerinin birbirlerine karşı sorumluluklarını ve doğru davranış modellerini Kur'an ve sünnet ışığında anlattı.

Uzman Vaiz Orman, eşlerin karşılıklı sorumluluklarını vurgularken, çocuklara ve aile büyüklerine yönelik davranış biçimlerini de İslam'ın temel öğretileri çerçevesinde açıkladı. Katılımcılar, aile içi iletişim ve sorumluluk bilincine dair önemli bilgiler edinme fırsatı buldU. Etkinlik, katılımcıların sorularını yönelttiği interaktif bir soru-cevap bölümüyle sona erdi. Programa katılanlar, aile hayatını daha güçlü ve bilinçli hale getirecek değerli bilgiler edindiklerini belirterek, Müftülüğe teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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