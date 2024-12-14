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Ailecek Sabah Namazında Buluşma Programı Devam Ediyor

Ailecek Sabah Namazında Buluşma Programı Devam Ediyor
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Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ailecek Sabah Namazında Buluşuyoruz' programı, sabah namazı sonrası yapılan Kur'an tilaveti ve sohbetle devam etti.

Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan "Ailecek Sabah Namazında Buluşuyoruz" programı devam ediyor.

Türkeli Merkez Camii'nde her cumartesi günü düzenlenen "Ailecek Sabah Namazında Buluşuyoruz" programında bu hafta, sabah ezanının okunmasının ardından Merkez Camii Müezzin-Kayyımı Beytullah Yıldız tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Cemaatle kılınan sabah namazının ardından program, tespihat ile devam etti. Akabinde İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, "Meleklerin İstiğfarda Bulunduğu Kimseler" konulu sohbet gerçekleştirdi.

Program, yapılan çay, simit ve poğaça ikramının ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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