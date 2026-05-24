Tepebaşı Müftülüğünden 'Ailecek Camideyiz' programı

Tepebaşı İlçe Müftülüğü'nün Uluönder Fatih Camii'nde düzenlediği "Ailecek Camideyiz" adlı programa çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.

Program kapsamında aileleriyle birlikte yatsı namazına gelen çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Caminin manevi atmosferi ile çocukların neşesini buluşturan programda, Uluönder Fatih Camii İmam Hatibi Yunus Gökçe ve Müezzin Kayyımı Ahmet Çengel çocuklarla yakından ilgilendi. Namazdan sonra cami içinde samimi bir ortamda çocuklarla eğlenceli oyunlar oynandı. Programa katılan Tepebaşı Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Dağ ise okunan hatimlerin duasını yaptı.

Çocukların cami ortamıyla bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, yapılan çeşitli ikramların ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı