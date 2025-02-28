Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

ABD ile Rusya arasında buzlar eriyor! Normalleşme yolunda dev adım
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

İttifak ortağı Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Aile Yılında Aile Kurumunun Korunması İçin Çalıştay Düzenlendi

Aile Yılında Aile Kurumunun Korunması İçin Çalıştay Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ailenin Korunması İl Eylem Çalıştayı, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşti. Çalıştayda, aileyi tehdit eden küresel riskler, demografik değişimler ve dijitalleşmenin etkileri ele alındı. Uzmanlar, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi ve aile odaklı sosyal politikaların artırılması konusunda somut öneriler sundu.

Aile Yılında aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Ailenin Korunması İl Eylem Çalıştayı, geniş bir katılımla gerçekleşti. Çalıştayda, küresel riskler, demografik değişimler, sosyal ve ekonomik dinamikler ile dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, toplumumuzun temel taşı olan aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aile, bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişim gösterdiği, değerlerin aktarıldığı en önemli yapıdır. Günümüzde aileyi tehdit eden küresel riskler, demografik değişimler, sosyal ve ekonomik dinamikler ile dijitalleşme süreci, bizleri yeni çözüm yolları geliştirmeye sevk etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden biri, aileyi güçlendirmek ve aile bireylerinin yaşam kalitesini artırmaktır. Aile içi dayanışmayı artırarak, aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve bağımlılıklarla mücadelede etkin politikalar üretmek zorundayız. Bu çalıştayın, bilimsel perspektiflerle bizlere yol gösterici olacağına inanıyorum."

Aykut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak aileyi korumaya yönelik projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Çalıştayın ilk oturumunda Prof. Dr. Mevlüt Özben, "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması" başlıklı sunumuyla aile kurumunun karşı karşıya olduğu riskleri ele aldı. Prof. Dr. Kerem Karabulut, "Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" konusunda sosyo-ekonomik faktörlerin aile üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Doç. Dr. Adnan Küçükali, "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" başlıklı konuşmasında sosyal hizmetlerin erişilebilirliğine ve aile dostu çevre planlamalarına vurgu yaptı. Son olarak, Prof. Dr. Derya Öcal, "Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi" başlıklı sunumunda teknoloji kullanımının aile yapısı üzerindeki etkilerini ve dijital bağımlılıkla mücadele yöntemlerini paylaştı.

Katılımcıların interaktif katkılarıyla verimli geçen çalıştayda, aile politikalarının güçlendirilmesine yönelik somut öneriler sunuldu. Çalıştay, çözüm odaklı yaklaşımıyla aile yapısının korunmasına yönelik yeni stratejilerin belirlenmesine katkı sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ev sahipleri dikkat! Süre yarın başlıyor
img

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
img

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısı ve kadın kolları başkanına silahlı saldırı
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı
Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.