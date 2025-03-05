Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

Kongrede konuşan Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun adliyede verdiği ilk ifade
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz

Aile Yılı Söyleşileri: Huzurun ve Mutluluğun Kaynağı Ailemiz

Aile Yılı Söyleşileri: Huzurun ve Mutluluğun Kaynağı Ailemiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen söyleşide aile kavramının önemi, iç çatışmaların çözümü ve dijitalleşmenin etkileri konuşuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ev sahipliğinde, 'Aile Yılı Söyleşileri-Huzurun ve Mutluluğun Kaynağı Ailemiz' konulu etkinlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle, BŞEÜ ile T.C. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen söyleşide, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan Uzman Psikolojik Danışman Naim Demirel konuşmacı, Sosyolog Meltem Yavaş ise moderatör olarak yer aldı.

Söyleşide, aile kavramının önemi, aile içi çatışmaların çözüm yolları ve dijitalleşmenin aile yapısına etkileri ele alındı. Katılımcılara, aile bağlarını güçlendirmek için atılabilecek somut adımlar konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Trump'tan altın kart müjdesi: Bu parayı ödeyene vatandaşlık vereceğim
img

Arap Birliği'nin planına ABD çok sert çıktı
img

Tam 10 kiloyla yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
AK Parti kongresine katıldı diye eziyet edilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

Zorla özür dilettirip tövbe ettirilen esnaftan kahreden sözler
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia

Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.