Aile Yılı Oryantiring Etkinliği Diyarbakır'da Gerçekleşti

Uluslararası Aile Haftası ve Dünya Oryantiring Haftası olması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliğiyle 21 Mayıs 2025 tarihinde Aile Yılı Oryantiring etkinlikleri düzenlendi.

Oryantiring etkinliği il müdürlüğü kampüsünde bulunan futbol sahasında gerçekleştirildi. 110 yarışmacı katılım sağladı. Oryantiring etkinliği ailelerin, kuruluş bakımında olan çocukların ve personellerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Aileleri bir araya getirerek iletişim, iş birliği ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak, aile bağlarını güçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve yeni spor dallarına ilgiyi artırmak, oryantiring sporunu tanıtmak, sporu bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçlayan etkinlikte katılımcılar keyifli vakit geçirerek yarıştı.

Yarışmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin finalistlere ödüllerini takdim etti. - DİYARBAKIR