Aile Yılı'na Özel Etkinlik: 'Değerleriyle Güçlü Ailem' Sohbet Programı

Aile Yılı'na Özel Etkinlik: 'Değerleriyle Güçlü Ailem' Sohbet Programı
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2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi kapsamında gerçekleştirilen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' konulu sohbet programı, aile yapısını güçlendirmeye yönelik değerleri ele aldı. Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener'in sunumuyla yapılan etkinlikte katılımcılar, aile bağlarının korunmasının önemini vurguladı.

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi ve Aile Haftası etkinlikleri kapsamında 'Değerleriyle Güçlü Ailem' konulu sohbet programı gerçekleştirildi.

Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener'in sunumuyla yapılan programda, "Fıtratın Korunması", "Aile" ve "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" başlıkları ele alındı. Katılımcılar, aile yapısını güçlendirmeye yönelik konuları dikkatle takip ederek, toplumda aile bağlarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlik sonunda katılımcılar, aileyi merkeze alan bu tür programların toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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