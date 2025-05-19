Aile Yılı kapsamında Aydın'da bir araya geldiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen 'Aydın En Büyük Aile Buluşması'nda aileler bir araya gelirken, etkinlikte aile kavramının önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında düzenlenen "Aydın En Büyük Aile Buluşması" Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi. Aydın Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Aile Yılı' etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan vatandaşlar, koruyucu aileler ve kurumdan emekli olan personeller ile gazi ve şehit yakınlarının bir araya geldiği etkinlikte, aile kavramının önemine dikkat çekildi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, öğretmen ve öğrencilerin Kerimoğlu Zeybeği gösterisi, mini müzik konseri, halkoyunları gösterisi ve ritim gösterisi ile devam etti. Etkinliğe eşi ile birlikte katılan Kuşadası Kaymakamı Keklik de ailenin önemini vurgulayan konuşma gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile yılı ilan etmesi ile 15 Mayıs Aile Yılı kutlamaları kapsamında 'Aydın En Büyük Aile Buluşması' kapsamında bakanlığımızdan hizmet alan ve kurum bakımından faydalanan bireylerimiz, koruyucu ailelerimiz ve kurumuzdan emekli olan personellerimiz, gazilerimiz, şehit yakınlarımız olmak üzere gerçekleştirilen program ile bir araya gelerek aile kavramının önemini bir kez daha vurguladık" ifadeleri yer aldı. - AYDIN