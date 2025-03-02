Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Anlamlı Ziyaret

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında il müdürlüğüne bağlı engelli evde bakım hizmetinden faydalanan Özyıldırım ailesini ziyaret etti.

Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında anlamlı bir ziyarette bulundu. Çiçek ve Bayrak evliliklerinde 40 yılı geride bırakan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün engelli evde bakım hizmetinden faydalanan Özyıldırım ailesini ziyaret etti. Ziyaret Özyıldırım çiftine çiçek takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile sonlandı. - ESKİŞEHİR