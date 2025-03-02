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Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Anlamlı Ziyaret

Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Anlamlı Ziyaret
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Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde evliliklerinde 40 yılı geride bırakan Özyıldırım ailesini ziyaret etti. Ziyaret çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında il müdürlüğüne bağlı engelli evde bakım hizmetinden faydalanan Özyıldırım ailesini ziyaret etti.

Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında anlamlı bir ziyarette bulundu. Çiçek ve Bayrak evliliklerinde 40 yılı geride bırakan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün engelli evde bakım hizmetinden faydalanan Özyıldırım ailesini ziyaret etti. Ziyaret Özyıldırım çiftine çiçek takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile sonlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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