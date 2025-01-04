Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, 100. Yıl Atatürk Huzurevi'nde kalan yaşlılarla bir araya gelerek, onların istek ve taleplerini dinledi. Demirci, yaşlı bakımı hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci 100. Yıl Atatürk Huzurevimizde kalan ulu çınarlarla bir araya geldi.
Demirci bir süre huzurevi sakinleriyle sohbet etti, onların istek ve taleplerini dinledi. Ulu çınarlarla yakından ilgilenen Demirci, "Huzurevimizde kalan başımızın tacı kıymetli büyüklerimizin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, toplumla bütünleşmeleri ve toplumla uyumlu olarak yaşamaları konusunda çaba göstermekteyiz. Yaşlı bakımı sosyal devlet anlayışını yansıtan en önemli hizmetlerden biridir. Bunun bilinci içerisinde hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN