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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ile Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ile Bir Araya Geldi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey ile yapılan çalışmalar ve düzenlenen seminerler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve düzenlenen seminerler hakkında bilgi aldı. Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından verilebilecek seminerler görüşüldü. Bir araya gelen Türkoğlu ve Günbey istişarelerde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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