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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, koruma altındaki çocukları ziyaret etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi koruma altındaki çocukları ziyaret ederek, çocuklara yönelik kurslar, sosyal faaliyetler ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi koruma altındaki çocukları ziyaret ederek, çocuklara yönelik kurslar, sosyal faaliyetler ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erzurum Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret eden Aykut, çocuklarla bir süre sohbet ederek, sosyal ve sanatsal kurslar hakkında Kuruluş Müdürü Şeyma Kılınç Beyoğlu'ndan bilgi aldı.

Devlet korumasındaki çocuklar için sosyal ve sanatsal kurslar düzenlediklerini belirten Aykut, " Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi çocuklarımızı ziyaret ederek, sanatsal, sosyal ve sportif kurslarımız hakkında yönetici ve eğitmenlerimizden bilgi alıyoruz. Amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamak. Erzurum Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde el sanatları, müzik, pasta ve spor kurslarımızda çocuklarımıza sosyalleşe imkanı sağlıyoruz. Diğer kuruluşlarımızda da benzer kurslarımız devam ediyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları en iyi imkanlarla yetiştirmek en önemli görevimiz. Her çocuğumuz bizler için çok değerli. Devletimizin sıcak eli vatandaşlarımızı her zaman sevgiyle kucaklamaya devam edecek. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi tüm çocuklarımızla sohbet etme imkanı buluyoruz. Bir çocuk gelişir, dünya değişir" dedi.

Çocuklar ise kendileriyle yakından ilgilenen Aykut'a teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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