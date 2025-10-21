Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilecik'te İncelemelerde Bulundu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi'nde personelle bir araya gelerek yürütülen projeleri değerlendirdi. Türkoğlu, hizmetlerin etkinliğini artırmak için önerilerde bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek kurum personeliyle bir araya geldi.

İl Müdürü Türkoğlu, merkezde verilen hizmetler ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Kurum çalışanlarıyla istişarede bulunan Türkoğlu, hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi için değerlendirmelerde bulundu. Personelin gayretine dikkat çeken Türkoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için sahada özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımızla güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Program, karşılıklı fikir alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
