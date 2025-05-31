Aile ve Sosyal Hizmetler, Erzurum'da 'Ailemle Bir Sofrada Buluşuyoruz' Etkinliği Düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler, Erzurum'da 'Ailemle Bir Sofrada Buluşuyoruz' Etkinliği Düzenledi
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2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen buluşmada, SED hizmetinden yararlanan 120 çocuk ve aileleri bir araya geldi. Katılımcılar, sıcak bir atmosferde sevgi ve dayanışmayı paylaştılar.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ailemle Bir Sofrada Buluşuyoruz" programında, Sosyo-Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar ve ailelerinden oluşan 120 kişilik grup aynı sofrada bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda yaptığı konuşmada, aile olmanın sadece aynı çatı altında yaşamak değil; sevgiyi, anlayışı ve dayanışmayı paylaşmak anlamına geldiğini vurguladı. "Çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm olabilmek, onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek en büyük görevimizdir. Her çocuk sıcak bir yuvayı, destekleyici bir çevreyi ve sevgi dolu bir toplumu hak eder" dedi.

Etkinlik süresince İl Müdürü Aykut, çocuklarla yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti, onların mutluluğuna ortak oldu. Program sonunda çocuklara kitap hediye edilerek hem eğitime katkı sağlandı hem de kitap okuma alışkanlığına teşvik edildi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen buluşmada aileler birbirleriyle tanışıp kaynaşırken, çocuklar da kendilerine özel hazırlanan etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı. Günün sonunda "Bu sofrada sadece yemek değil; sevgiyi, anlayışı ve umudu da paylaşıyoruz" mesajı tüm katılımcıların ortak duygusu oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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