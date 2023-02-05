Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yolda kalan vatandaşlara gıda yardımı Yerel Haberler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zorlu kış şartlarının baş göstermesiyle birlikte araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara yardım etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zorlu kış şartlarının baş göstermesiyle birlikte araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara yardım etti. Bakanlığa bağlı Şanlıurfa Hilvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, gece itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşları yalnız bırakmadı. Süreç boyunca vatandaşların yanında olan ekipler, vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için sıcak çorba ve ekmek ikramında bulundu. Öte yandan, Hilvan SYDV, yolda kalma ihtimali bulunan vatandaşlar için de 100 kişilik pansiyon ayarladı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şanlıurfa Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yolda kalan vatandaşlara gıda yardımı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.