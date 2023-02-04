Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şanlıurfa yolunda kalan vatandaşlara gıda yardımı Yerel Haberler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa yolunda kalan vatandaşlara gıda yardımında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa yolunda kalan vatandaşlara gıda yardımında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şanlıurfa Hilvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerinin, dün gece itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla yolda kalan vatandaşları yalnız bırakmadığı belirtildi. Ekipler, vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için sıcak çorba ve ekmek ikramında bulundu. Öte yandan, Hilvan SYDV ekiplerince, yolda kalma ihtimali bulunan vatandaşlar için de 100 kişilik pansiyon ayarlandığı kaydedildi. Kaynak: AA / Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şanlıurfa Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şanlıurfa yolunda kalan vatandaşlara gıda yardımı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.