Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Aile" Temalı Kısa Film Yarışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı'na özel "aile" temalı ödüllü kısa film yarışması düzenleyecek. 29 Ekim tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışmada birinci olan film 250 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira para ödülü almaya hak kazanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından aileyi yeniden düşünmek, hatırlamak ve anlatmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından hazırlanan "aile" temalı kısa film yarışmasıyla vatandaşların aileye özgü alışkanlıklarının ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Yarışma sonucunda ailenin gücünü, eşsizliğini ve hiç değişmeyen özünü anlatan ve 15 dakikayı aşmayan kısa filmlerini yarışmaya gönderen vatandaşlar ödül kazanmaya yaklaşmış olacak. Aile temasıyla hazırlanan kısa film yarışmasına 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabilecek.

Başvuruların Bakanlığa bağlı aileyili.gov.tr resmi web sitesi üzerinden yapılacağı kısa film yarışmasında, filmlerin aile temasına uygun olması şartı aranacak. Daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış filmlerin katılacağı yarışmada, filmlerin süresi 5 ila 15 dakika arasında olacak ve dereceye giren kısa filmler Aile Yılı kapsamında Bakanlık tarafından kullanılabilecek. Başvuruların 29 Ekim 2025 tarihine kadar alınacağı yarışma sonucunda birinci 250 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira ile ödüllendirilecek. Yarışmanın kazananları aileyili.gov.tr resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

"Kısa film yarışmamıza katılmanız için elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterlidir"

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kısa film yarışmasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Kısa film yarışmamıza katılmanız için elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterlidir. İnanıyorum ki yüreği sevgiyle dolu insanımız, geçmişin güzelliklerine olan özlemini ve geleceğe dair umutlarını ailenin kutsallığıyla harmanlayarak birbirinden güzel hikayeleri kısa filmlere aktaracaktır" diye konuştu.

Yarışmaya katılacak kısa filmlerin Bakanlığın Aile Yılı etkinliklerinde kullanacağına dikkati çeken Bakan Göktaş, tüm vatandaşları kısa film yarışmasına katılmaya davet etti. - ANKARA