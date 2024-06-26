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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Gençlik Kamplarından 14 Bin 441 Çocuk Faydalandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için düzenlediği gençlik kamplarından bugüne kadar 14 bin 441 çocuk faydalandı. Kamplarda çocuklara doğa ve deniz temalı etkinlikler, eğitimler ve kültürel aktiviteler sunuluyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için her yıl düzenlediği gençlik kamplarından bugüne kadar 14 bin 441 çocuk faydalandı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yıl boyunca çeşitli aralıklarla doğa ve deniz temalı gençlik kampları düzenleniyor. Bu kapsamda çocuklar tatil dönemlerini çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile değerlendiriyor. Uzman eğiticiler eşliğinde çeşitli eğitimlerin verildiği gençlik kamplarında deniz ve havuz etkinliği, at biniciliği, dağ bisikleti, paintball, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kano, mangala, matrak, mini golf, okçuluk, rafting, sokak oyunları, spor faaliyetleri gibi etkinlikler düzenleniyor. Yaz ve kış olarak iki bölümden oluşan gençlik kamplarında tiyatro ve müzik etkinlikeri, trekking gibi kültürel aktiviteler de yer alıyor.

Bu yılın kış döneminde Osmaniye Aslantaş Doğa Kampı ve Mersin Silifke Deniz Kampı'ndan toplam 278 çocuk faydalanırken, 2024 yaz dönemi için Hatay Arsuz ve Mersin Silifke Deniz Kampları ile Samsun Nebiyan, Ladik ve Sakarya Pamukova Doğa Kampları'nın da planlamaları yapılıyor.

Bakanlığın düzenlediği kamplardan bugüne kadar koruma ve bakım altında bulunan 14 bin 441 çocuk faydalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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