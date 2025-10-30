Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Demiryolu Seyahatlerinde İndirim Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Demiryolu Seyahatlerinde İndirim Müjdesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Mart'tan bu yana 176 bin 480 vatandaşın yüzde 15, 24 bin 851 çiftin ise yüzde 50 indirimli demiryolu seferi ile seyahat ettiğini açıkladı. Aile Yılı kapsamında yapılan bu indirimlerle seyahatlerin daha keyifli hale geldiği vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart ayından bu yana 176 bin 480 vatandaşın yüzde 15, 24 bin 851 çiftin yüzde 50 indirimli olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) seferlerinde seyahat ettiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) seferlerinde 3 kişi ve üzeri aileler için biletler yüzde 15, yeni evli çiftler için ise yüzde 50 indirimli olan seferlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ailenizle birlikte çıkacağınız her yolculuk artık daha keyifli. Aile Yılı'nda mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Mart 2025'ten bu yana 176 bin 480 vatandaşımız yüzde 15, 24 bin 851 genç çiftimiz yüzde 50 indirimle seyahat etti" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
