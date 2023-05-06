Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AÇEV arasında depremzede ailelere yönelik iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) arasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde oluşturulan yaşam alanlarında çocukların ve ebeveynlerinin deprem sonrasındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin protokol imzalandı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) arasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde oluşturulan yaşam alanlarında çocukların ve ebeveynlerinin deprem sonrasındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin protokol imzalandı.

Bakanlık binasında imzalanan protokol kapsamında deprem sonrasında oluşturulan yaşam merkezlerinde 2 yıl boyunca Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonu ve iş birliğiyle çocukların gelişimlerini destekleyecek oyun ve sanat odaklı programlar ile ebeveynlerin psikososyal olarak iyileşmelerini destekleyecek faaliyetler gerçekleştirilecek.

Çocuk ve ailelere yönelik hizmetlerde yapılacak iş birliğinin esasları bu protokol ile düzenlenirken, deprem bölgelerinde oluşturulan yaşam alanlarında çocukla iletişimde onlara yol gösterecek konularla ilgili faaliyetlerin yetişkin eğitimcisiyle birlikte çalışılacağı oturumlar gerçekleştirilecek.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde oluşturulan yaşam alanlarında çocukların ve ebeveynlerinin deprem sonrasındaki ihtiyaçları karşılanacağı bu protokol kapsamında çocukların ve ebeveynlerin psikososyal destek almalarını ve çocukların akranlarıyla güvenli bir ortamda iyi vakit geçirmelerini kolaylaştıracak çocuk ve aile dostu merkezlerde iş birliği faaliyetleri yürütülecek.

Gezici hizmet araçları görev alacak

Merkezlere bağlı olarak hizmet verecek olan gezici hizmet araçları ile erken yaş çocuk grubuna yönelik oyun etkinlikleri, gelişim faaliyetleri, psikososyal destek ve ebeveyn destek programları da protokol ile birlikte uygulanacak destekler arasında yerini alacak.

Bakanlık binasında gerçekleşen protokol imza töreninde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Fatih Pekşen ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt yer aldı. - ANKARA