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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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