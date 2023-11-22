Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel