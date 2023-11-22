Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel