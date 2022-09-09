Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara... Yerel Haberler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Derya Yanık Eylül Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara... - Haberler

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