Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel