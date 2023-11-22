Aile ve Sosya Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan "Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evlilikleri...
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Aile ve Sosya Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan "Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız."
Aile ve Sosya Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan "Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel