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Aile ve Sosya Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan "Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evlilikleri...

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Aile ve Sosya Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan "Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız."

Aile ve Sosya Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan "Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahinur Özdemir Göktaş Gençlik Yerel Politika Ekonomi Haberler

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