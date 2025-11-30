"Aile ve Nüfus On Yılına Doğru" Uluslararası Sempozyumu 2 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve nüfus alanında küresel ölçekte yaşanan değişimlerin ele alınacağı "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru" Uluslararası Sempozyumu'nu 2 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirecek. Sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden uzmanlar ve akademisyenler katılacak.

Sempozyumda, dünya genelinde evlilik oranlarındaki düşüş, doğurganlık hızının azalması ve yaşlı nüfusun artışı ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de düşen doğurganlık hızına dikkati çekerek bunu "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirmesinin ardından, demografik değişime yönelik çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda, 2024 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Nüfus Politikaları Kurulu oluşturuldu.

Kurul çatısı altında oluşturulan mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, eğitim, ekonomik teşvikler ile iletişim ve farkındalık alanlarındaki çalışma grupları faaliyetlerini sürdürüyor.

"Aile ve Nüfus On Yılı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle, aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesine yönelik çok sayıda uygulama hayata geçirildi.

Bu çerçevede, evlilik kredisinin 81 ile yaygınlaştırılması, doğum yardımlarının genişletilmesi, yarı zamanlı çalışma imkanlarının artırılması, üç ve üzeri çocuğa sahip ailelere sosyal konut desteği sağlanması ile kreş ve bakımevlerinin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Aile Yılı uygulamaları kapsamında 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğinin önemini daha da artırdı.

Bu çerçevede "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru" sempozyumunda, "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar" ile "Ulusal ve Uluslararası Nüfus Politikaları" başlıklı iki panel gerçekleştirilecek. Programda, aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin ele alınması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve "Aile ve Nüfus On Yılı" hazırlıklarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sempozyumun kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yapacak. - ANKARA