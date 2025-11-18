Haberler

Aile Söyleşileri Programında İletişimin Önemi Vurgulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Hz. Peygamber'in eğitim yöntemleri ve aile içi iltifatın önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Katılımcılar, ailedeki güzel sözlerin çocuk gelişimine katkı sağladığını öğrendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Söyleşileri kapsamında hazırlanan "Hz. Peygamber'in Hadislerinde Bir Eğitim Yöntemi Olarak İltifat/Onurlandırma" konulu program, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi: Aile, toplumun en temel ve en güçlü kalesidir; biz bu kaleyi sevgi, saygı ve dayanışma ile koruyoruz. Bugün ele aldığımız konu da bu güçlü kalenin inşasında en önemli anahtarlardan biridir. Aile, insanın hayata hazırlandığı ilkokuldur. Bu okulda çocuk; sevgiyi, saygıyı, merhameti ve değer vermeyi öğrenir. Ailede kullanılan her güzel söz, her iltifat ve her teşvik; bir çocuğun özgüvenini besler ve kişiliğini güçlendirir. Onurlandırma ve güzel söz; yalnızca bir nezaket ifadesi değil, bir insanı inşa etme çabasıdır. Hz. Peygamber'in örnekliğinde şekillenen bu yaklaşımı aile hayatımıza taşımanın hem bireysel hem toplumsal huzura katkı sağlayacağına inanıyorum. Katılımlarınız ve ilginiz için hepinize teşekkür ediyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Program kapsamında söz alan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Ertuğay, Hz. Peygamber'in eğitim anlayışında iltifat ve onurlandırmanın temel bir yöntem olduğunu vurguladı.

Ertuğay, güzel sözün bireyin kişilik gelişimine katkı sunduğunu belirterek aile içi iletişimde değer vermenin önemine dikkat çekti.

Sunumun ardından İl Müdürü Hasan Aykut, Doç. Dr. Recep Ertuğay'a teşekkür belgesi takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.