Aile Söyleşileri Programında İletişimin Önemi Vurgulandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Söyleşileri kapsamında hazırlanan "Hz. Peygamber'in Hadislerinde Bir Eğitim Yöntemi Olarak İltifat/Onurlandırma" konulu program, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi: Aile, toplumun en temel ve en güçlü kalesidir; biz bu kaleyi sevgi, saygı ve dayanışma ile koruyoruz. Bugün ele aldığımız konu da bu güçlü kalenin inşasında en önemli anahtarlardan biridir. Aile, insanın hayata hazırlandığı ilkokuldur. Bu okulda çocuk; sevgiyi, saygıyı, merhameti ve değer vermeyi öğrenir. Ailede kullanılan her güzel söz, her iltifat ve her teşvik; bir çocuğun özgüvenini besler ve kişiliğini güçlendirir. Onurlandırma ve güzel söz; yalnızca bir nezaket ifadesi değil, bir insanı inşa etme çabasıdır. Hz. Peygamber'in örnekliğinde şekillenen bu yaklaşımı aile hayatımıza taşımanın hem bireysel hem toplumsal huzura katkı sağlayacağına inanıyorum. Katılımlarınız ve ilginiz için hepinize teşekkür ediyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Program kapsamında söz alan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Ertuğay, Hz. Peygamber'in eğitim anlayışında iltifat ve onurlandırmanın temel bir yöntem olduğunu vurguladı.

Ertuğay, güzel sözün bireyin kişilik gelişimine katkı sunduğunu belirterek aile içi iletişimde değer vermenin önemine dikkat çekti.

Sunumun ardından İl Müdürü Hasan Aykut, Doç. Dr. Recep Ertuğay'a teşekkür belgesi takdim etti. - ERZURUM