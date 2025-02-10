'Aile Söyleşileri' programında ailenin önemi vurgulandı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğünce düzenlenen Aile Söyleşileri programı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Programa, Erzurum ASH İl Müdürü Hasan Aykut, kuruma bağlı kuruluşların yöneticileri ve kurum çalışanları katıldı.

ASH İl Müdürlüğünde düzenlenen programın açılışında konuşan ASH İl Müdürü Hasan Aykut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında, aile kurumunun önemini vurguladı. Ailenin yalnızca kan bağından ibaret bir yapı olmadığını, aynı zamanda sevgi, fedakarlık ve dayanışmayla inşa edilen bir yuva olduğunu belirtti.

Hasan Aykut konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Toplumun özü, cevheri ve çekirdeği olan aile, milli ve manevi değerlerin muhafazasında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Güçlü fertler, güçlü aileyi; güçlü aile, güçlü milleti; güçlü millet ise güçlü devleti meydana getirir. Bağımlılıkla mücadele, aile içi şiddetin önlenmesi ve destek mekanizmalarının tanıtılması, aile yapımızı tehdit eden en önemli konular arasındadır. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bilinçlendirme çalışmalarımızı, eğitim programlarımızı ve aile destek projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Programın devamında, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Arif Aras, tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında sunum gerçekleştirdi. Ardından, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden Sosyal Çalışmacı Kübra Çizik, aile içi şiddeti önleme, farkındalık artırma ve destek mekanizmaları konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Etkinlik, "Ailemiz İstikbalimizdir" vurgusuyla sona ererken, katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM