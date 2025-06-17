Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden Hane Ziyaretleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden Hane Ziyaretleri
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Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde, sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara hane ziyaretleri yapılıyor. Program, ihtiyaç sahibi hanelerin yanı sıra toplumun tüm kesimlerini kapsıyor. İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaretlerin önemine vurgu yaparak, şehitlerin fedakarlıklarının asla unutmayacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde, sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren program kapsamında, sadece ihtiyaç sahibi haneler değil, toplumun tüm kesimleri ziyaret ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli emanetlerimiz olan şehit ailelerimiz ve gazilerimize yönelik ziyaretler gerçekleştirdik. Aziz şehitlerimizin fedakarlığını asla unutmayacak, kıymetli ailelerine daima minnettar olacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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