Aile Şirketleri İçin Kurumsallaşma Paneli Gaziantep'te Gerçekleşti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) iş birliğinde "Aile Şirketlerinde Nesiller Arası Devir ve Kurumsallaşma Süreci" konulu panel gerçekleştirildi.

GSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen panele GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Tezel ve İbrahim Kara, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çakıcı, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hakan Yusufoğlu, TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, GSO Meclis Divan Kurulu Üyesi ve Tüfekçi Makine Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırımdemir, Çilingiroğlu A.Ş. Genel Müdürü Başak Kurtoğlu, Abalıoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Abalıoğlu, Goldeks Tekstil Ceo'su Süleyman Çalışkan, yeni nesil sanayici platformu üyeleri ve firma yetkilileri katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, "Şirketlerimizin sürdürülebilirliğinin temelinde kurumsallaşmanın en önemli unsur olduğu bir gerçektir. Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde asırlık şirketler varken, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde şirket ömürleri maalesef istenilen noktada değildir. Şehrimiz ve ülkemiz şirketlerinin büyük kısmı aile şirketlerinden oluşmaktadır. Bu bizim birlikteliğimizin güce dönüşmesi ve müteşebbis ruhun ortaya çıkmasında bir avantaj olmuştur. Ancak gelinen noktada, her alanda olduğu gibi ölçülebilir, sistematiği olan, planlı ve geleceğe dönük olarak kendisini yenileyebilen kurumsal yapılar için bir ihtiyaç haline gelmiştir" dedi.

Kurumsallaşma ve kurumsal sürdürülebilirlik aile şirketlerinin uzun yıllar ayakta kalabilmesi için bir gereklilik olduğunu belirten Bora Tezel, "Şirket ve aile anayasası uzun soluklu bir süreç olsa da işimizi kolaylaştıran, önümüzü açan ve doğru adımların atılmasını sağlayan dayanak noktalarıdır. Köklü şirketleriyle Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarının yer aldığı ve üretim hacmiyle ülkemize örnek olan şehrimizde de firmalarımızın kurumsallaşma ve şirket anayasası konularında çalışmalarının olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası olarak 2021 yılında 'Yeni Nesil Sanayici Platformu'nu kurduklarını dile getiren Tezel, "Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, kuşaklar arası tecrübe paylaşımı ve şirket yönetiminin yeni nesile geçiş süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi ve kolaylaştırılması hedefiyle bugüne kadar çok sayıda organizasyon ve proje hayata geçirdik. Oluşumda yer alan sanayicilerimizle kendi şirketlerimizden başlayarak kent sanayimizin kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuşaklar arası görev devirlerinde de platformumuz çalışmaları ile çok başarılı bir süreç yürütüyor. Bugün yapılacak paylaşımların da tüm bu süreçlere önemli katkılarda bulunacağına ve yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten de yaptığı konuşmada, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğinde nesiller arası sağlıklı geçişin ve kurumsallaşmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye'de özel sektörün büyük bölümünü oluşturan aile işletmeleri, ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Ancak bu işletmelerin uzun ömürlü olabilmesi için kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve nesiller arası geçiş süreçlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi gerekir."

Ölten, "Bizler TAİDER olarak aile şirketlerinin hem ekonomik hem de sosyal sorumluluklarını sürdürebilir kılmaları için rehberlik ediyor, deneyim paylaşımı platformları oluşturuyoruz. Gaziantep gibi üretim ve girişimcilik kültürünün güçlü olduğu şehirlerde bu tür iş birlikleriyle daha fazla aile şirketine ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde GSO Meclis Divan Kurulu Üyesi ve Tüfekçi Makine Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırımdemir, Çilingiroğlu A.Ş. Genel Müdürü Başak Kurtoğlu, Abalıoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Abalıoğlu ve Goldeks Tekstil Ceo'su Süleyman Çalışkan katılımcılar ile bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP