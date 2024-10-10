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Aile Hekimlerinin Maaşları Yüzde 12,5 Kayba Uğrayacak

Aile Hekimlerinin Maaşları Yüzde 12,5 Kayba Uğrayacak
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HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle aile hekimlerinin maaşlarında önemli kayıplar yaşanacağını ve performans kriterlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte aile hekimlerinin hasta sayısının düşürülmesi maaş kaybına yol açacak.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Genel Başkanı Adil Kurban, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliğe işaret ederek, "Enflasyonist ortamda bütün herkesin, çalışanların maaşlarına ek zamlar yapılmaya çalışılır. Fakat aile hekimlerinin maaşları yüzde 12,5'e varan bir maaş kaybına neden oluyor" dedi.

HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, sendika binasında Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak olan 'Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir yönetmelik hazırladığını ve bu yönetmelikte aile hekimliğine ilişkin önemli maddeler yer aldığını kaydeden Kurban, "Enflasyonist ortamda bütün herkesin, çalışanların maaşlarına ek zamlar yapılmaya çalışılır ve zam enflasyon oranında verilmeye çalışılır. Fakat aile hekimlerinin maaşları direkt olarak kesiliyor. Bunu Sağlık Bakanlığı örneğin 4 bin olan götürü usulü ödenen hasta sayısını 3 bin 500'e düşürüyor. Bu belirli bir kesim için yüzde 12,5'e varan bir maaş kaybına neden oluyor. Bununla da yetinmiyor. Son 6 ayda bir hastanın gelmemesi durumunda sonraki 6 ayda gelse o hastanın tahakkuka verilecek parasının yalnızca yarısı aile hekimine verilecek. Bu da ortalama yüzde 10 ile 15 arasında bir maaş kaybına neden oluyor" açıklamasında bulundu.

"Yönetmelikteki kriterlerde birçok problem var"

Yönetmelikte aile hekimlerinin çeşitli alanlardaki performanslarına da bakıldığını kaydeden Kurban, "Bunun gibi yönetmelikte bir de performans kriterleri var. Alternatif bazı performans kriterleriyle aile hekimlerine çok cüzi de olsa bir ek ödeme veriliyordu. Bu ek ödemede hasta memnuniyet katsayısının daha önem arz etmesi söz konusu. Mesela raporlu hasta takibi veya kronik hasta takibinin yapılması gibi kriterlerle değerlendirmeler yapılıyor. Ancak bu kriterlerde birçok problem var" şeklinde konuştu.

"10 dakikada bir hastaya bakılması isteniyor"

Kurban, diş hekimlerinin de bu yeni yönetmelikle birlikte sorunlar yaşayacağını aktararak, "Diş hekimlerimize 10 dakikada MHRS'den bir hastaya bakması için süre veriliyor. Fakat 10 dakikada bazen diş bile çekilmiyor. Basit bir diş çekimi için onu uyuşturmanız gerekir ve onun için de bir süre gerekir. Burada diş hekimi arkadaşlarımız 'Ben nasıl diş hekimliği yapacağım' diye soruyorlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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