Osmaniye'de Aile Hekimlerinden Eş Zamanlı Tepki: "Başka Hiçbir Meslekte Bu Kadar Ağır Performansa Dayalı Bir Ödeme Sistemi Yok"

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Aile Hekimleri Derneği (OSAHED) 2. Başkanı Dr. Kadir Yıldırım, "Aile hekimlerinin aldığı ücretin yalnızca yüzde 35'i taban ödemedir. İzin aldığımızda ya da hastalandığımızda gelirimiz en düşük memur maaşının altına düşebiliyor. Başka hiçbir meslekte bu kadar ağır performansa dayalı bir ödeme sistemi yok" dedi.

Aile Hekimleri Derneği (AHED) üyeleri, aile hekimliği sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Bu kapsamda konuşan OSAHED 2. Başkanı Dr. Kadir Yıldırım da son bir yılda aile sağlığı merkezlerine başvurmayan kayıtlı hastalar nedeniyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının ücret katsayılarının ilk kez yarıya indirilerek kesintiye uğratıldığını belirtti. Aile hekimlerinin ağır ve yıpratıcı bir performans sistemi baskısı altında çalıştığını vurgulayan Kadir Yıldırım, günlük 70'i aşan yoğun poliklinik sayısına rağmen binlerce verinin sisteme girilmesinin beklendiğini ifade etti.

Ücretlerin büyük bölümünün öngörülemez performans kriterlerine bağlandığını belirten Başkan Kadir Yıldırım, aile hekimlerinin gelirinin yalnızca yüzde 35'inin taban ödemeden oluştuğunu ifade etti. İzin alındığında ya da hastalanıldığında gelirin en düşük memur maaşının altına düşebildiğini aktaran Yıldırım, başka hiçbir meslekte bu denli ağır performansa dayalı bir ödeme sistemi bulunmadığını söyledi.

Kamu hekimlerinin aynı zamanda en fazla vergi veren meslek grupları arasında yer aldığını vurgulayan Yıldırım, vergi yükünün azaltılmasına yönelik düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Devlet tarafından aranan ya da uzun süredir aile sağlığı merkezine başvurmayan vatandaşlar nedeniyle hekimlerin ücretlerinden kesinti yapılmasını kabul edilemez olarak nitelendiren Yıldırım, "Bizlerden hem hekimlik hem dedektiflik yapmamız isteniyor. Biz hekimlik yapmak istiyoruz, hafiye değiliz" dedi. Yıldırım, hekimlerin bilgisayar başında veri girmeye zorlanmasının hastalara ayrılan zamanı azalttığını ifade etti.

Yıldırım, mevcut yönetmeliğin kaldırılarak sahada çalışan aile hekimlerinin katkısıyla hazırlanacak, bilimsel ve uygulanabilir yeni bir yönetmeliğin yürürlüğe konmasını talep etti.