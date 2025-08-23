Aile Geleneğiyle Üretim: Muğla'da El Emeği Ürünler

Muğla'da kendi el emekleriyle ürettikleri sepet, hediyelik eşya ve çeşitli dekoratif ürünleri satışa sunan Süleyman Aydeniz, aile mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor.

Dededen babaya, babadan da kendisine aktarılan bu geleneksel sanatın, gelecekte de çocuklarına miras kalmasını arzuladığını belirten Aydeniz, hem toptan hem de perakende satış yaptıklarını söyledi. Yapamayacakları ürün olmadığını ifade eden Aydeniz; "Burası işletme olarak bize ait. Görmüş olduğunuz tüm el sanatları, sepetler ve ürünlerin hepsi bizim kendi imalatımızdır. İş yerinde hem toptan hem de perakende satışımız vardır. İstenilen ürün sipariş üzerine de yapılabiliyor. Yapamayacağımız bir şey yok, elimizden gelen her ürünü üretebiliyoruz" diyen Aydeniz, ürün çeşitliliğine de dikkat çekti.

Süt ağacından yapılma sepetler, hediyelik eşyalar, bayan çantaları, kitaplık, ayakkabılık, manav ve marketlerde kullanılan teşhir sepetleri, avizeler ve plaj şemsiyeleri gibi birçok ürünün üretildiğini aktaran Aydeniz, hem Aydın'daki hem de Muğla'daki atölyelerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Aydeniz, ihracat ve toptan satışlarını ağırlıklı olarak Aydın üzerinden gerçekleştiğini, Muğla'daki işletmede ise hem üretim hem de sergileme ve perakende satış yaptıklarını dile getirdi. "Normalde biz Aydınlıyız. Orada da işletmemiz var, babam orayla ilgileniyor. Ben ailemle burada kalıyorum. Buradaki işletmemizde de üretim yapıyoruz. Şemsiyelerimiz plajlarda, sahillerde kullanılıyor. Kitaplık ve ayakkabılık gibi ürünlerimiz ise Aydın'daki ustalarımız tarafından yapılıyor. Böylece her iki yerde de üretim devam ediyor" dedi.

Üç kuşaktır süren el sanatlarını yaşatarak hem yerel hem de uluslararası pazarda ürünlerini değerlendirdiklerini vurgulayan Aydeniz, Avrupa Birliği kapsamında da desteklerden faydalanarak üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - MUĞLA