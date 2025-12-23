Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'teki özel engelli bakım merkezinde yaşanan darp iddialarıyla ilgili inceleme başlattı ve gerekli idari işlemleri başlattıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp iddialarını araştırmak amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp skandalı' başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Gaziantep'te özel bir engelli bakım merkezine yönelik iddianın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ivedilikle merkeze gidilerek inceleme başlatılmıştır. Konuya ilişkin Bakanlığımız tarafından gerekli idari işlemler başlatılmış ve muhakkik görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için davaya müdahil olup yargı sürecini yakından takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
