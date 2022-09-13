AİÇÜ, "YÖKAK kalite buluşmaları" toplantısına katıldı Yerel Haberler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafından düzenlenen "Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı" toplantısına katıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafından düzenlenen "Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı" toplantısına katıldı. "YÖKAK Kalite Buluşmaları" etkinlik serisi çerçevesinde çevrimiçi gerçekleştirilen "Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı" toplantısına, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı ve Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Faruk Kaya ile Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Candan Koçak katıldı. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'ın üniversitelerde Kalite güvence sistemi ve akreditasyon konulu sunumundan sonra toplantı, Prof. Dr. Elif Çepni'nin "Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı" başlıklı sunumu ve soru-cevap bölümü ile sona erdi. - AĞRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ağrı Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› AİÇÜ, 'YÖKAK kalite buluşmaları' toplantısına katıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.