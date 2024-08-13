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AİÇÜ Spor Kulübü, Para Yüzme ve DEAF Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 3.'lük madalyası kazandı

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Spor Kulübü, Para Yüzme ve DEAF Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 3.'lük madalyası alarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcular Yusuf İncekaya ve Taha Burak Duzlu, bronz madalya kazandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 29-31 Temmuz 2024 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve DEAF Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 3.'lük madalyası alarak büyük bir başarıya imza atan Yusuf İncekaya ve Taha Burak Duzlu ile antrenörleri Doç. Dr. Baykal Karataş'ı misafir etti.

AİÇÜ Spor Kulübü, 41 kulübün katıldığı Para Yüzme ve DEAF Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nı takım olarak 12'nci sırada tamamlarken, bireyselde AİÇÜ Spor Kulübü sporcuları Yusuf İncekaya 100 m kurbağalama kategorisinde, Taha Burak Duzlu ise 50 m sırt kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcuları elde ettiği başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, spora ve sporcuya her zaman destek veren bir üniversite olduklarını belirterek, "Sporcu kardeşlerimin ulusal ve uluslararası sportif etkinliklerde üniversitemizi başarılı bir şekilde temsil etmelerinden dolayı gurur duyuyorum ve her birini mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Karabulut, sporculara destek ve katkılarından dolayı ailelerine ve antrenörleri Doç. Dr. Baykal Karataş'a teşekkür etti.

Ziyarette, AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan da yer aldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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