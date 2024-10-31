AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin kuruluşunun Azerbaycan'ın Siyasi Tarihindeki Rolü" konferansına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü münasebetiyle Nahçıvan'da düzenlenen "Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin Kuruluşunun Azerbaycan'ın Siyasi Tarihindeki Rolü" konulu konferansa katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin, Kafkas Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMEA), Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ile paydaş olduğu "Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin Kuruluşunun Azerbaycan'ın Siyasi Tarihindeki Rolü" Konferansı, Nahçıvan'daki Haydar Aliyev Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Konferansa, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Yetkili Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev, AMEA Başkanı İsa Habibbeyli, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansta Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Önder Şimşek ve Rektör Başdanışmanı Tarihçi Doç. Dr. İbrahim Özgül de eşlik ettiler.

Konferansta konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Konuşmama başlamadan önce, Ülkemizin Savunma Sanayisinin kalbi olan Türk Havacılık Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırı, tek millet iki devlet olarak milli birlik ve beraberliğimize bir saldırıdır. Çünkü ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK ve TUSAŞ'da yapılan çalışmalar ve üretilen İHA, SİHA, ANKA, KAAN'lar milli birlik ve beraberliğimizin sigortasıdır" dedi.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Evliya Çelebi'nin "NAKŞ-İ CİHAN (Dünyanın Süsü)" diye adlandırdığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "TÜRK KAPISI" diye tanımladığı, güzellikleri ve özellikleriyle sadece Türkiye ile Azerbaycan için değil tüm Türk Dünyası için bir nefes borusu olan Nahçıvan'ın kuruluşunun 100'üncü Yıldönümünü kutladığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "Bugün, burada, yalnızca geçmişin zenginliğini değil, aynı zamanda geleceğe dair ortak hayallerimizi de planlıyoruz. Eğitim, bilim ve kültür alanlarında daha da güçlenerek, her iki ülke için de kalkınma ve iş birliği yolunda büyük adımlar atmaya devam edeceğimize olan inancım tamdır. Bu bağlamda, üniversitelerimiz arasındaki iş birliğiyle yapılacak ortak araştırmalar, eğitim programları ve kültürel etkinlikler hem öğrencilerimize hem de akademik kadromuza büyük katkılar sağlayacaktır. Bu tür iş birlikleri, gençlerimizin daha donanımlı ve birikimli bireyler olarak yetişmesine imkanlar sağlayacaktır. Üniversite olarak gerek Azerbaycan'daki üniversitelerle gerekse de Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile olan iş birliklerimizi daha da artırarak devam ettirmek istiyoruz. Özellikle, Tıp Fakültemiz başta olmak üzere akademik alanlarda gerçekleştireceğimiz ortak araştırmalar, iki üniversite arasında bilgi paylaşımını ve deneyim alışverişini artıracak, bu sayede öğrencilerimizin uluslararası düzeyde yetkinlik kazanmalarına katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

Konferans, bilim insanlarının Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreyi kapsayan araştırmalarla ilgili yaptığı sunumlarla devam etti. - AĞRI