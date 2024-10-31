Üye Girişi
Haberler

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin kuruluşunun Azerbaycan'ın Siyasi Tarihindeki Rolü" konferansına katıldı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut,
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü münasebetiyle Nahçıvan'da düzenlenen "Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin Kuruluşunun Azerbaycan'ın Siyasi Tarihindeki Rolü" konulu konferansa katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü münasebetiyle Nahçıvan'da düzenlenen "Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin Kuruluşunun Azerbaycan'ın Siyasi Tarihindeki Rolü" konulu konferansa katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin, Kafkas Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMEA), Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ile paydaş olduğu "Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin Kuruluşunun Azerbaycan'ın Siyasi Tarihindeki Rolü" Konferansı, Nahçıvan'daki Haydar Aliyev Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Konferansa, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Yetkili Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev, AMEA Başkanı İsa Habibbeyli, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansta Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Önder Şimşek ve Rektör Başdanışmanı Tarihçi Doç. Dr. İbrahim Özgül de eşlik ettiler.

Konferansta konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Konuşmama başlamadan önce, Ülkemizin Savunma Sanayisinin kalbi olan Türk Havacılık Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırı, tek millet iki devlet olarak milli birlik ve beraberliğimize bir saldırıdır. Çünkü ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK ve TUSAŞ'da yapılan çalışmalar ve üretilen İHA, SİHA, ANKA, KAAN'lar milli birlik ve beraberliğimizin sigortasıdır" dedi.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Evliya Çelebi'nin "NAKŞ-İ CİHAN (Dünyanın Süsü)" diye adlandırdığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "TÜRK KAPISI" diye tanımladığı, güzellikleri ve özellikleriyle sadece Türkiye ile Azerbaycan için değil tüm Türk Dünyası için bir nefes borusu olan Nahçıvan'ın kuruluşunun 100'üncü Yıldönümünü kutladığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "Bugün, burada, yalnızca geçmişin zenginliğini değil, aynı zamanda geleceğe dair ortak hayallerimizi de planlıyoruz. Eğitim, bilim ve kültür alanlarında daha da güçlenerek, her iki ülke için de kalkınma ve iş birliği yolunda büyük adımlar atmaya devam edeceğimize olan inancım tamdır. Bu bağlamda, üniversitelerimiz arasındaki iş birliğiyle yapılacak ortak araştırmalar, eğitim programları ve kültürel etkinlikler hem öğrencilerimize hem de akademik kadromuza büyük katkılar sağlayacaktır. Bu tür iş birlikleri, gençlerimizin daha donanımlı ve birikimli bireyler olarak yetişmesine imkanlar sağlayacaktır. Üniversite olarak gerek Azerbaycan'daki üniversitelerle gerekse de Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile olan iş birliklerimizi daha da artırarak devam ettirmek istiyoruz. Özellikle, Tıp Fakültemiz başta olmak üzere akademik alanlarda gerçekleştireceğimiz ortak araştırmalar, iki üniversite arasında bilgi paylaşımını ve deneyim alışverişini artıracak, bu sayede öğrencilerimizin uluslararası düzeyde yetkinlik kazanmalarına katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

Konferans, bilim insanlarının Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreyi kapsayan araştırmalarla ilgili yaptığı sunumlarla devam etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Çeçen Azerbaycan Konferans Nahçıvan Rektör

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi

Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı

 'Esenyurt'a döneceğiz' paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu

"Esenyurt'a döneceğiz" diyen eski başkan tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı

Narin cinayetinde itirafçının keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
Esenyurt Belediyesi'ne kim atandı? Esenyurt Belediyesi'ne neden kayyum atandı? ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri... Can Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nerelerde görev yaptı? HAC KURA ÇEKİMİ 2025 | Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne? 31 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Oğuzhan Bingöl kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kaç yaşında ve nereli? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ 20 BİN | Sözleşmeli Öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Resmi Gazete bugün (31 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Ahmet Özer tutuklandı mı, neden tutuklandı? MasterChef ördek pastilla tarifi! En güzel ördek pastilla tarifi! Ördek pastilla tarifi nasıl yapılır? Ördek pastilla için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.