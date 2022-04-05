AİÇÜ'de "Kanser Hastalığı ve Tarama Programları" paneli düzenlendi - Haberler

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AİÇÜ'de "Kanser Hastalığı ve Tarama Programları" paneli düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AİÇÜ'de 'Kanser Hastalığı ve Tarama Programları' paneli düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 1-7 Nisan Kanser Haftası çerçevesinde "Kanser Hastalığı ve Tarama Programları" paneli düzenlendi.

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 1-7 Nisan Kanser Haftası çerçevesinde "Kanser Hastalığı ve Tarama Programları" paneli düzenlendi.

AİÇÜ Kültür Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda AİÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ağrı Toplum Sağlık Merkezi ve AİÇÜ Aile Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen panele, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

"Kanser Hastalığı ve Tarama Programları" panelinde konuşan Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Uzm. Dr. Onur Acar, AİÇÜ Aile Sağlığı Merkezi'nden Dr. Recep Arpacı ve AİÇÜ Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Medine Yeğen ile Ferit Gülaç, kanser hastalığının ülkemizde görülme sıklığı, kansere neden olan faktörler, tarama programı koordinesinde yapılan uygulamalar ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Panel, soru cevap bölümü ile sona erdi. - AĞRI

AİÇÜ'de Kanser Hastalığı ve Tarama Programları paneli düzenlendi

AİÇÜ'de Kanser Hastalığı ve Tarama Programları paneli düzenlendi

AİÇÜ'de Kanser Hastalığı ve Tarama Programları paneli düzenlendi

AİÇÜ'de Kanser Hastalığı ve Tarama Programları paneli düzenlendi

AİÇÜ'de Kanser Hastalığı ve Tarama Programları paneli düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kanser, Kongre, Nisan, Ağrı, Yerel, Haberler

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