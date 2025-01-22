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Ahşap Kullanımı Otel Yangınlarının Şiddetini Artırıyor

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Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal, otellerde ahşap kullanımının yangınları şiddetlendirdiğini belirterek, ahşap yapıların dezavantajlarına dikkat çekti. Erdal, Bolu Kartalkaya'daki yangın sonrasında bu duruma karşı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, otellerde ahşap kullanımının oluşabilecek yangınların şiddetini artırdığını söyleyerek, "Otellerde ahşap kullanımının artıları olduğu gibi bazı dezavantajları da var" dedi.

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından açıklama yapan KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, otellerde meydana gelen yangınlarda ahşap kullanımının etkili olduğunu söyledi. Ahşap kullanımının yangının derecesini artırdığını dile getiren Erdal, "Dün gece saatlerinde yine Erciyes gibi uluslararası arenada bir diğer markamız olan Kartalkaya'da üzücü bir yangın meydana geldi. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın konuyla ilgili yaklaşımlarını biz de dernek olarak yakından takip etmekteyiz. Birçok bakanımız olay yerine intikal etmiş durumda. Şu anda sahada 250'den fazla kamu kurum ve kuruluş temsilcisi bulunmakta. Müdahale konusunda hızlı bir reaksiyon gösterildiğini düşünüyoruz. Yangının nedeni konusunda ahşap kullanımı olumsuz bir faktör gibi gözüküyor. Ahşap kullanımı özellikle bu tarz yapılarda, özellikle dağ otellerinde kaplama ya da konstrüksiyonda taşıyıcı niteliğinde kullanılabiliyor. Artıları olduğu gibi bazı dezavantajları da var. Tabii böyle yapılarda özellikle ahşap kullanımının yoğun olması yangının şiddetini de haliyle kat kat artırıyor. Mevcuttaki can kaybı sayımız ve yaralı sayımız da bununla alakalı bir konu. Elim bir olayda ahşap kullanımının dezavantajlarından birini yaşamış durumdayız. Günümüzde bu yapılara karşı nasıl önlemler alınabilir, özellikle bu tarz eski ahşap yapılarda ne tarz iyileştirilmeler yapılabilir, bunların araştırılmasında fayda olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki oteller hakkında da konuşan Erdal, dernek olarak Erciyes'teki otellerin inşaat süreçlerine şahit olduklarını belirterek, Erciyes'teki otellerin son teknolojik tekniklerle yapıldığını dile getirdi. Erdal, sözlerine şöyle devam etti:

"Şehrimizde bulunan Erciyes'te de yine ahşap kullanımı mevcut fakat şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Erciyes Kayak Merkezi'nde yer alan otellerimizin genelinde bilinçli bir inşaat süreci gerçekleşti. Bunların geneline yakinen şahidim. Bu inşaatlarda son teknoloji unsurlar kullanıldı. Yine son teknoloji teknikler kullanıldı. Tabii böyle mekanlarda ahşaptan vazgeçemiyoruz. Ancak yangına karşı nasıl daha korunaklı bir hale gelebilir konusunda ilgili kurumların gereken çalışmaları yapmalarını ve bizleri de bu konuda bilinçlendirmesini arzu ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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