AHPADİ Başkanı: Laiklik, aklın ve bilimin zaferidir

MELTEM KARAKAŞ

Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Derneği (AHPADİ) Başkanı avukat Mehmet Ektaş, laikliğin Anayasa'ya girişinin 87'nci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Laiklik, tüm vatandaşlarımızın temel hakları olan din ve vicdan hürriyetini en iyi şekilde kullanmaları ve ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmelerinin teminatıdır. Ancak aynı zamanda laiklik gericilikle mücadeledir, aklın ve bilimin karanlığa karşı zaferidir" dedi.

Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Derneği (AHPADİ) Başkanı Avukat Mehmet Ektaş, laikliğin Anayasa'ya girişinin 87'nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

"LAİKLİK TOPLUMSAL BARIŞIN VE MİLLİ BİRLİĞİN DE EN ÖNEMLİ DAYANAĞIDIR"

Mehmet Ektaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün millet iradesine dayanarak kurduğu Cumhuriyetimizin temel nitelikleri arasında yer alan, ilk defa 1937 yılında Anayasaya giren laiklik; milliyetçilikle birlikte ulusal birliğimizin, eşitliğimizin, sınıfsız toplumun, özgür ve çağdaş yaşamımızın temel dayanağıdır. Laiklik, din ve vicdan hürriyetinin şemsiyesi olduğu gibi, toplumsal barışın ve milli birliğin de en önemli dayanağıdır. Anayasa'nın başlangıç bölümünde laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiş ve Anayasa'nın değiştirilemeyecek hükümlerini düzenleyen 4'üncü maddesinde laiklik niteliğine de yer verilmiştir.

"EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİNE KARŞI DEVLET YÖNETİCİLERİNE GÖREV VE SORUMLULUK YÜKLER"

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı şeklinde yapılan dar bir tanımdan çok daha fazlasıdır. Laiklik, tüm vatandaşlarımızın temel hakları olan din ve vicdan hürriyetini en iyi şekilde kullanmaları ve ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmelerinin teminatıdır. Ancak aynı zamanda laiklik gericilikle mücadeledir, aklın ve bilimin karanlığa karşı zaferidir. Bu nedenle laiklik; herhangi bir inanç sisteminin toplum ve birey üzerinde tahakküm kurmasına, din ve inanç istismarı üzerinden siyaset yapılmasına, parti kurulmasına, laik hukuk sisteminde dinsel kaynaklı kuralların oluşmasına, cemaat ve tarikat şeklinde örgütlenmeler yoluyla oluşturulan paralel yapıların devlet yönetimlerini ele geçirmesine, cemaat ve tarikat şeklinde örgütlenmeler yoluyla oluşturulan güç birlikleriyle çıkar çetelerinin oluşturulmasına, cemaat ve tarikat şeklinde örgütlenmeler yoluyla oluşturulan güç birlikleriyle eğitim ve yurt işletmecilikleri üzerinden insan kaynağı oluşturmaya, kamusal fonların herhangi bir din için ayrıcalıklı olarak kullanılmasına, yasaların dinsel kaynaklı otoriteler tarafından belirlenmesine, eğitimin dinselleştirilmesine karşı da devlet yöneticilerine görev ve sorumluluk yükler.

"BUGÜN ÜLKEMİZDE GELDİĞİMİZ NOKTA İSE LAİKLİĞİN ÇOK UZAĞINDADIR"

Bugün ülkemizde geldiğimiz nokta ise laikliğin çok uzağındadır. Tarikat ve cemaatler; kurdukları okullar, açtıkları kurslar, işlettikleri yurtlar aracılığıyla kendilerine büyük bir insan ve gelir kaynağı yaratmışlar, siyasilerle kurdukları iş birlikleriyle devlet katmanlarında kadrolaşmışlar, bakanlıkları bile aralarında paylaşmışlardır. Devletin fonları, projeler adı altında tarikat ve cemaatlerin derneklerine aktarılmaktadır. Ülkemizde birçok siyasi parti din istismarı ile politika yapmakta ve hatta laik devletin yıkılmasını savunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, suç işlemeye cüret etmekte, yasalara aykırı olmasına rağmen çok eşliliğin, kadını dövmenin caiz olduğunu fetva verebilmektedir. Ülkenin ekonomi politikalarını yönetenler din temelli nas kavramını esas alabilmektedir. Milli Eğitim de birlik bozulmakta, ÇEDES ve benzeri projelerle okullara imamlar sokulmakta, Diyanete bağlı akademi açılmaktadır.

"TOPLUMSAL AYRIŞMAMIZ DERİNLEŞMEKTEDİR"

Bunlar ve benzeri eylemlerle laik devlet niteliğimiz yara almakta, toplumsal ayrışmamız derinleşmektedir. Yakın coğrafyamızda yer alan, laik ve demokratik devlet modellerine sahip olmayan Irak, Suriye, İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerin yaşadıkları savaş, kan, gözyaşı, yoksulluk, sefalet, yalnızlık, antidemokratiklik örnekleri bizler için ders olmalıdır. Laikliğimizin kıymetini bilmeli, yapılan saldırılara karşı tek yürek, tek bilek olmalıyız. Mottosu, laik hukuk devrimini korumak, cumhuriyeti korumak olan AHPADİ olarak, laikliğin Anayasa'ya girişinin 87'nci yılını kutluyor, aklın ve bilimin yolunda özgür, refah ve mutlu bir geleceğin inşası umudunu kamuoyumuzla paylaşıyoruz."