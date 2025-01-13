Ahmet Salim'in Polislik Hayali Gerçekleşti

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, özel birey Ahmet Salim Akkocan'ın polislik hayalini gerçekleştirerek, unutulmaz bir gün yaşattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, özel birey Ahmet Salim Akkocan'ın polislik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Düzenlenen etkinlikte polis üniforması giyen Ahmet Salim, ekip araçlarıyla devriye görevi yaptı ve telsiz anonslarıyla heyecan dolu anlar yaşadı. Polis memurlarının eşlik ettiği Ahmet Salim, polislik mesleğini yakından tanıma ve çocukluk hayalini yaşama fırsatı buldu. Duygularını dile getiren Ahmet Salim Akkocan, "Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum. Polislerimizi çok seviyorum" dedi. - KIRIKKALE