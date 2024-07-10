Ahmet Rifat Çalık'ın kızı Vesile Sevim Karakimseli hayatını kaybetti

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var