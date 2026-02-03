Geri dönüşümün hikayesi 'Yeniden' Sergisi ile sanatseverlerle buluştu

Büyükçekmece'de Sanatçı Ahmet Naim Danışoğlu'nun "Yeniden" adlı fotoğraf sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Ahmet Naim Danışoğlu'nun "Yeniden" adlı fotoğraf sergisi, Seher Danışoğlu küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi gören sergi, geri dönüşümü sanatın dönüştürücü gücüyle ele alarak doğa ve üretim temalarını ön plana çıkarıyor.

16 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilir

Ahmet Naim Danışoğlu, geri dönüştürülmüş kağıtlar ve el yapımı özel tekniklerle ürettiği eserlerinde, çağın tüketim alışkanlıklarını sorgulatırken sanatseverleri üretimin ardındaki derin hafıza ile buluşturuyor. Sanatçının çalışmalarında, geri dönüştürülmüş kağıtlar ve el yapımı fotoğraf duyarkatları üzerine gerçekleştirdiği özgün uygulamalar öne çıkıyor. Ekolojik duyarlılığı estetik bir dil ile bir araya getiren "Yeniden" Sergisi, 16 Şubat tarihine kadar İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir. - İSTANBUL