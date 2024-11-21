Ahmet Kazar'ın Darbuka Hayali Gerçek Oldu

Hatay'da müziğe merakı olan 9 yaşındaki Ahmet Kazar'ın darbuka hayali, Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Hediyesine kavuşan Kazar'ın darbukasıyla ilk performansı ve şarkı söylediği anlarsa yeteneğini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'da depremzede çocukların yüreklerine dokunabilmek için Hatay Valiliği tarafından Yüreğimizdeki Işık Projesi hayata geçirilmişti. Proje kapsamında; 31 Ekim tarihinde Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda çocuklar ile bir araya gelmişti. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte çocukları ile sohbet eden Esra Masatlı'nın 'müziğe merakı olan çocuk var mı' sorusuna cevaben 9 yaşındaki Ahmet Kazar, müziğe meraklı olduğunu, bateri gibi enstrümanları çalabildiğini, şarkı söyleyebildiğini ve büyüyünce hem sanatçı hem polis olmak istediğini dile getirerek darbuka hayali olduğunu ifade etti.

Müziğe merakı olan çocuğun yeteneklerini bizzat gören Esra Masatlı, depremzede çocuğa 31 Ekim tarihinde darbuka sözü verdi ve 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle gerçekleştirdiği hane ziyaretinde Ahmet Kazar'ın hayalini gerçekleştirirdi. Darbukasına kavuşan Kazar'ın ilk performansı ve şarkı söylediği anlarsa mest etti. - HATAY