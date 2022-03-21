ERZURUM (İHA) - Yol-İş Sendikası Erzurum 2 Nolu Şube Başkanlığının 11. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Tek liste halinde yapılan 11.Olağan Genel Kurul Seçiminde Yol-İş Sendikası Erzurum 2 Nolu Şube Başkanlığına Ahmet Karabutlu yeniden seçildi.

Divan başkanlığını Türkiye Yol İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Yusuf Doğan'ın yaptığı 11.olağan genel kurula Türk iş genel mali sekreteri aynı zamanda yol iş sendikası genel başkanı Ramazan Ağar, Türk iş Temsilcisi ve Demir yol İş Sendikası başkanı Yusuf Gökcan ve Erzurum ve çevre İllerden gelen sendika başkanları hazır bulundu.

Toplam 111 delegesi bulunan sendika seçiminde tüm olayları alan Ahmet Karabulutlu yeniden başkan seçildi. Karabulutlu genel kurul sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında; "Mesaisinin neredeyse tamamını, çok zor şartlar altında karla mücadele ve ulaşımın sağlanması yönündeki çalışmalarla geçiren işçi kardeşlerimiz, haklarının teslimi noktasında en iyiyi ve en güzeli hak ediyor. Bugüne kadar oluşturmaya çalıştığımız birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamı sayesinde birçok zorluğun üstesinden geldik. Sendikal çalışmalarımızı yürütürken kararlı bir duruş sergileyebilmek ve cesaretli adımlar atabilmek için gücümüzü hep kıymetli işçi kardeşlerimizden aldık. Onlardan aldığımız destek ve güçle, yine işçi kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumak adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Yol-İş Sendikası, üyeleriyle vardır, var olmaya da devam edecektir. Allah izin verdi kıymetli işçi kardeşlerimizin teveccühlerine yeniden mazhar olduk, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edecek ve üyelerimizi layık oldukları en güzel biçimde temsil etmeye çalışacağız. Biz, birlikten kuvvet doğar anlayışını ilke edinmiş bir yönetimi temsil edeceğiz. Görevde bulunduğumuz süre zarfında yapacağımız hizmetlerin birer teminatı olacak. Aynı amaç doğrultusunda ilerlemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Görevde bulunacağım dönem içerisinde çalışan işçi kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek ve çözümü peşinde koşturmak adına önemli atılımlar yapacağız. Devir aldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşımak adına canla başla çalışacağız." dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel