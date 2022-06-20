Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nde ücretsiz eğlence - Haberler

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Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nde ücretsiz eğlence

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nde ücretsiz eğlence

Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nde her yaştan vatandaşa ücretsiz eğlence sunuluyor.

Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nde her yaştan vatandaşa ücretsiz eğlence sunuluyor.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'ne çocukların ve gençlerin ilgisi daha da arttı. Karne sevincini patenle birleştirmek isteyen öğrencilerin eğlencesine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da ortak oldu. Keçiören Ovacık Mahallesi'nde ücretsiz hizmet veren pistin yaz döneminde yoğun ilgi gördüğünü söyleyen ve buradaki kayakseverleri ziyaret eden Başkan Altınok, "Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'mize beklediğimizin çok üstünde bir ilgi var. Ücretsiz olan tesisimizden Ankara'nın dört bir yanından gelen çocuklarımız ve gençlerimiz faydalanıyor. Yaz tatilinin keyfini çıkarmak isteyen tüm çocuklarımıza burada ücretsiz hizmet veriyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turgut Altınok Ankara Yerel Haberler

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