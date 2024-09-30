Üye Girişi
Haberler

Ahmet Çağrı Birdal, Erzurum Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Seçildi

Ahmet Çağrı Birdal, Erzurum Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'nın genel kurulunda Ahmet Çağrı Birdal, sektördeki deneyimiyle büyük destek alarak başkan seçildi. Yenilikçi projelerle hayvan sağlığını önceliklendireceğini ve 'Tek Sağlık Konsepti'ne katkıda bulunacağını açıkladı.

Ahmet Çağrı Birdal, Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'nın düzenlediği genel kurulda kazanan taraf oldu. Yapılan oylamada, Birdal, sektördeki deneyimi ve vizyoner yaklaşımıyla üyelerin büyük desteğini aldı.

Veteriner hekimliği alanındaki uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve liderlik özellikleriyle tanınan Ahmet Çağrı Birdal, oda başkanlığında yenilikçi projelere imza atmayı planlıyor. Genel kurulda yaptığı konuşmasında, veteriner hekimlerin çalışma şartlarını iyileştirme, sektördeki standartları yükseltme ve halk sağlığına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine hız kazandırma hedeflerini vurguladı.

Birdal, hayvan sağlığını ön planda tutarak, özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar yapmayı planlıyor. Ayrıca, zoonotik hastalıkların (insanlara bulaşabilen hayvan hastalıkları) önlenmesi için veteriner hekimlerle sağlık otoritelerinin iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu meyanda daha etkin bir hayvan izleme ve kontrol sisteminin kurulmasına önem vereceği vurgulandı.

Birdal'ın bir diğer önemli hedefi ise "Tek Sağlık Konsepti"ne katkı sağlamak. Bu konsept, insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunu vurgulayan bir yaklaşımı benimsemektedir. Birdal, tek sağlık anlayışı doğrultusunda veteriner hekimlerin, sağlık uzmanları ve çevre bilimcilerle birlikte çalışarak, daha sağlıklı bir toplum ve çevre oluşturmayı amaçlıyor. Kazandığı bu başarıyla, Erzurum Bölgesi'ndeki veteriner hekimlerin daha güçlü bir birliktelik içinde çalışmasına öncülük etmeyi amaçlayan Birdal, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklarla daha etkili bir şekilde mücadele etmeyi hedefliyor.

Ahmet Çağrı Birdal başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Doç. Dr. Mümin Gökhan Şenocak, Bülent Zafer Taş, Resul Aslan ve Mert Yalın'dan oluştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Politika erzurum Sağlık Çevre Yerel

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı 1 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Ekim Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 30 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ÖSYM branş bazında sıralama 2024! Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? 30 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Van Rojin Kabaiş öldü mü, yaşıyor mu? Van Rojin Kabaiş bulundu mu? Van Rojin Kabaiş kimdir? İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Elon Musk sevgili mi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Ekim Beykoz, Küçükçekmece, Üsküdar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });