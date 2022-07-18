Ahmet Ataç Davet Salonunu Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediyesi tarafından Çukurhisar Mahallesi'ne kazandırılan davet salonunun yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yetkililerden de bilgi aldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yapımı tamamlanan ve yenileme çalışmaları yapılan merkezleri ziyaret ederek, incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Ataç, bu kapsamda Çukurhisar Mahallesi'ne kazandırılan davet salonunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yapılan tesis hakkında değerlendirmelerde bulunan Ataç, "Çukurhisar Mahallemizin böyle bir tesise ihtiyacı söz konusuydu. Biz de gelen talepler neticesinde Çukurhisarlılara yakışacak bir tesis yapmak üzere harekete geçtik. Tesisimiz, bölgeyi sosyal anlamda da önemli şekilde destekleyecek. Diliyorum ki tesis Çukurhisarlı hemşehrilerimizin en mutlu günlerine ev sahipliği yapacak. Mahallemize ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapımı tamamlanan salon, 680 metrekarelik bir kapalı alana sahip olup içerisinde 350 kişilik çok amaçlı salon, gelin ve hazırlık odası yer alıyor. Ataç'a incelemeleri esnasında Tepebaşı Belediye Başkan yardımcıları da eşlik etti. Davet salonundan hizmet almak isteyen vatandaşlar 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından veya 0222 411 25 27 numaralı Çukurhisar Belde Evi'ne ulaşabiliyor.

ANKA / Yerel