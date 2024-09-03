Ahlatlılar Van Gölü'nde güne yüzerek başlıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Van Gölü sahillerine gelen 50 ile 70 arasındaki yetişkin bireyler, sabahın erken saatlerinde yüzerek güne başlıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan ve tatil için doğdukları ilçeyi tercih eden Ahlatlılar, sağlıklı yaşam için sabahın erken saatlerinde Van Gölü'nde yüzüyor. Ahlat ilçesinde her sabah günün erken saatlerinde Van Gölü'ne giren vatandaşlar, sağlıklı yaşamın sırrının ise gölde olduğunu belirtiyor. İlçenin yeni iskelesinde ve Ahlat Öğretmenevi sahilinde her gün sabah 06.00'da bir araya gelen 50 ile 70 yaş arasındaki yetişkin vatandaşlar, Van Gölü'nün serin sularında yüzmenin keyfini sürüyor. Van Gölü'nün sağlık açısından da çok faydalı olduğuna değinen vatandaşlar, ilerleyen yaşlarına rağmen dinç kalmalarını ise Van Gölü'ne borçlu olduklarını belirtiyorlar. Göle giren yetişkinler, Van Gölü'nün korunması ve kirletilmemesi içinde 'Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın' pankartı da açarak sloganlar attı.

"Hem yüzüyoruz hem de sosyalleşiyoruz"

Göle giren vatandaşlardan Şaban Çardak, 10 yıldır düzenli olarak sabah erken saatlerde Van Gölü'ne girdiğini söyledi. Çardak, "Kesintisiz olarak her yıldır sabah 07.00-08.00 arasında arkadaşlarla beraber Van Gölü'ne giriyoruz. Bundan çok keyif alıyoruz ve sosyalleşiyoruz aynı zamanda. Yüzme bir bahane oluyor, aynı zamanda birkaç sözün belini kırıyoruz. Çok eğlenceli ve keyifli oluyor. Bazen şarkı ve türküler söylüyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Dışarıdan gelen hemşehrilerimizle bu sosyal ortama katılıyorlar" dedi.

" Van Gölü'nün suyu vücuda şifadır"

Her sabah erken saatte göle giren 68 yaşındaki emekli öğretmen İbrahim Behlül Şerefoğlu ise Van Gölü suyunun vücuda şifa olduğunu belirterek, "Biz 10 yıl önce bu geleneği başlattık. Sadece bu noktada değil Ahlat'taki birçok noktada bu gelenek artarak devam ediyor. Bazı günler 120-130 kişiye kadar ulaşıyoruz. Sabahları göle girdiğimiz zaman o gün biz zımba gibi oluyoruz. Keyfimize diyecek yok. Arkadaşların dediği gibi sosyalleşiyoruz burada, eğlenceler düzenliyoruz, oyun oynuyoruz, iskeleden atlıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS