Ahlat'tan deprem bölgesine 4 tır yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem için Bitlis'in Ahlat Belediyesi öncülüğünde 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

Sabah saatlerinde Ahlat Belediyesinde bir araya gelen iş adamları; gıda, giyim ve su gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için yardım topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Bugün birlik günüdür. Her türlü meşakkatin altından bu millet kalkacak durumdadır. Devletimizin her şartta yanındayız. Güçlü bir devletimiz var. Bu yarayı saracağız. Buradan valimize, kaymakamımıza, kısacası bizlerle beraber olan herkese teşekkür ediyorum. İş adamlarımızın katkısıyla 2 tır su, 2 tır da gıda ve battaniye çıkartıyoruz. 4 tır malzeme sadece bugün için Ahlat'tan, Bitlis Valiliği koordinasyon merkezine ulaştırılacaktır. Halkımız ayni yardımları için belediyemize müracaat edebilirler. Bizde valiliğimize ulaştıracağız. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah bu tür afetleri bir daha bu topluma yaşatmasın. Can kayıplarından dolayı milletimize baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Çoban, toplanan yardımlarla alınacak malzemelerin tırlara yüklenerek bugün Bitlis Valiliğine ulaştırılacağını söyledi. - BİTLİS