Ahlat'ta 'Yurt İçi Sandık Kurulu Eğitimi' düzenlendi

Bitlis'in Ahlat İlçe Seçim Kurulu tarafından sandık kurulu memurları ve sandık başkanlarına yönelik eğitim verildi.

Bitlis'in Ahlat İlçe Seçim Kurulu tarafından sandık kurulu memurları ve sandık başkanlarına yönelik eğitim verildi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda verilen eğitimde, sandık kurulu memurları ve sandık başkanlarına ilk olarak 'Yurt İçi Sandık Kurulu Eğitim' filmi izletildi. Daha sonra seçim günü yapılacak işlemler hakkında bilgi verildi.

Eğitim toplantısı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Eğitime İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tuğba Yılmaz da katıldı. - BİTLİS