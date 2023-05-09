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Ahlat'ta 'Yurt İçi Sandık Kurulu Eğitimi' düzenlendi

Ahlat'ta 'Yurt İçi Sandık Kurulu Eğitimi' düzenlendi

Yerel Haberler

Bitlis'in Ahlat İlçe Seçim Kurulu tarafından sandık kurulu memurları ve sandık başkanlarına yönelik eğitim verildi.

Bitlis'in Ahlat İlçe Seçim Kurulu tarafından sandık kurulu memurları ve sandık başkanlarına yönelik eğitim verildi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda verilen eğitimde, sandık kurulu memurları ve sandık başkanlarına ilk olarak 'Yurt İçi Sandık Kurulu Eğitim' filmi izletildi. Daha sonra seçim günü yapılacak işlemler hakkında bilgi verildi.

Eğitim toplantısı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Eğitime İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tuğba Yılmaz da katıldı. - BİTLİS

Bitlis Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Bitlis Ahlat Yerel Haberler

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